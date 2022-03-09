Флавио Бриаторе стал послом Формулы-1

Бывший руководитель «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе сообщил в своём «инстаграме», что стал послом Формулы-1 и будет налаживать отношения с потенциальными промоутерами, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.
«Сегодня утром FOA опубликовала следующее заявление:
Флавио Бриаторе в качестве давнего посла Формулы-1 продолжит поддерживать отношения чемпионата с рядом промоутеров, существующих и потенциальных партнёров, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.
Для меня большая честь и удовольствие продолжать поддерживать коммерческое и развлекательное развитие Формулы-1, спорта, который я люблю и который был такой важной частью моей профессиональной жизни.
Я счастлив быть послом Формулы-1», — написал Бриаторе.
- 9 марта 2022
-
20:28
-
19:44
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44
-
10:44
-
09:50
-
00:28
- 8 марта 2022
-
22:52
-
21:54
-
21:30
-
20:24
-
19:27
-
18:36
-
17:41
-
16:47
-
16:33
-
15:52
-
15:03
-
13:27
-
12:34
-
11:32
-
09:38
-
01:00
- 7 марта 2022
-
22:59
-
21:29
-
20:57