Флавио Бриаторе стал послом Формулы-1

Бывший руководитель «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе сообщил в своём «инстаграме», что стал послом Формулы-1 и будет налаживать отношения с потенциальными промоутерами, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.

«Сегодня утром FOA опубликовала следующее заявление:



Флавио Бриаторе в качестве давнего посла Формулы-1 продолжит поддерживать отношения чемпионата с рядом промоутеров, существующих и потенциальных партнёров, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.

Для меня большая честь и удовольствие продолжать поддерживать коммерческое и развлекательное развитие Формулы-1, спорта, который я люблю и который был такой важной частью моей профессиональной жизни.



Я счастлив быть послом Формулы-1», — написал Бриаторе.