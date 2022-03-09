Хэмилтон объяснил, почему пропустил групповое фото в поддержку Украины
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал «сториз» в своём «инстаграме», где рассказал, по какой причине он пропустил групповое фото в поддержку Украины.
«Здорово видеть, как наш спорт объединяется и идёт по этому пути. Прошу прощения за то, что пропустил это. Мой рейс был задержан», — написал Хэмилтон.
Напомним, в поддержку Украины выступают многие автомобильные компании. Например, «Феррари» приняла решение пожертвовать € 1 млн на поддержку нуждающихся украинцев.
Ранее Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1, начиная с которого в чемпионате будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
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