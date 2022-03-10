Логотип «Касперского» пропал из числа партнёров «Феррари» на официальном сайте команды
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Логотип компании «Лаборатория Касперского» исчез из числа партнёров «Феррари» на официальном сайте команды.
Примечательно, что компания имеет международный статус и ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира, однако центральный офис находится именно в Москве.
Напомним, ранее Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России. Таким образом, российский этап, ранее исключённый из календаря сезона-2022, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
Также единственный российский пилот, выступающий в Формуле-1, Никита Мазепин, покинул свою команду «Хаас». Кроме того, в «Хаасе» разорвали контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
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