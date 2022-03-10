Появилась первая фотография обновлённой ливреи «Хааса»

Перед стартом тестов Формулы-1 в Бахрейне американская команда «Хаас» приняла участие в официальной фотосессии с участием всех пилотов чемпионата мира, стоящих у своих болидов. Во время фотосессии «Хаас» показал обновлённую ливрею машины — после разрыва контракта с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий». Болид «Хааса» сохранил преимущественно белый цвет, но теперь к нему добавилась широкая красная полоса.

Фото: https://twitter.com/MoncasiJordi

Ранее «Хаас» сообщил, что из-за задержки с доставкой машины и оборудования в Бахрейн он приступит к работе на тестах не с утра первого дня, а позднее. За рулём сегодня будет резервный гонщик команды Пьетро Фиттипальди.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тестов в Бахрейне.