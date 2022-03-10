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«Макларен» изменил расписание для пилотов на тестах в Бахрейне из-за болезни Риккардо

«Макларен» изменил расписание для пилотов на тестах в Бахрейне из-за болезни Риккардо
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Команда Формулы-1 «Макларен» изменит расписание для своих пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне, которые стартуют сегодня. Первым на трассу выйдет Ландо Норрис. Это связано с тем, что Даниэль Риккардо заболел. О дальнейшем расписании будет объявлено позже.

График работы пилотов на тестах в Бахрейне (четверг, 10 марта, пятница, суббота).

«Мерседес»: Хэмилтон / Расселл, будет объявлено
«Ред Булл»: Перес, Ферстаппен, Перес / Ферстаппен
«Феррари»: Леклер / Сайнс, будет объявлено
«Макларен»: Норрис, будет объявлено
«Альфа Таури»: Гасли, Цунода, Гасли / Цунода
«Астон Мартин»: Феттель / Стролл, Феттель / Стролл, Стролл / Феттель
«Уильямс»: Албон, Латифи, Латифи / Албон
«Альфа Ромео»: Чжоу / Боттас, Боттас / Чжоу, Чжоу / Боттас
«Хаас»: Фиттипальди, Шумахер / Магнуссен, Магнуссен / Шумахер

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