«Макларен» изменил расписание для пилотов на тестах в Бахрейне из-за болезни Риккардо

Команда Формулы-1 «Макларен» изменит расписание для своих пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне, которые стартуют сегодня. Первым на трассу выйдет Ландо Норрис. Это связано с тем, что Даниэль Риккардо заболел. О дальнейшем расписании будет объявлено позже.

График работы пилотов на тестах в Бахрейне (четверг, 10 марта, пятница, суббота).



«Мерседес»: Хэмилтон / Расселл, будет объявлено

«Ред Булл»: Перес, Ферстаппен, Перес / Ферстаппен

«Феррари»: Леклер / Сайнс, будет объявлено

«Макларен»: Норрис, будет объявлено

«Альфа Таури»: Гасли, Цунода, Гасли / Цунода

«Астон Мартин»: Феттель / Стролл, Феттель / Стролл, Стролл / Феттель

«Уильямс»: Албон, Латифи, Латифи / Албон

«Альфа Ромео»: Чжоу / Боттас, Боттас / Чжоу, Чжоу / Боттас

«Хаас»: Фиттипальди, Шумахер / Магнуссен, Магнуссен / Шумахер