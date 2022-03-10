В «Ред Булл» назвали новинки «Мерседеса» нелегальными

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился своим мнением о кардинально обновлённом болиде «Мерседеса» W13 с необычными боковыми понтонами, которые словно перевёрнуты: узкие сверху и расширяющиеся книзу. По мнению Хорнера и инженеров «Ред Булл», подобное решение немецких коллег не соответствует регламенту Формулы-1 2022 года.



«Новый «Мерседес» нарушает дух правил. На наш взгляд, некоторые его детали нелегальны», — заявил Хорнер в интервью Auto Motor und Sport.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня второй зимней тестовой сессии Формулы-1 в Сахире на Международном автодроме Бахрейна. За рулём «Мерседеса» с утра работает Льюис Хэмилтон, после обеда его сменит Джордж Расселл.