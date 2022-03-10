В «Ред Булл» заявили, что Хорнер не давал «официальных» комментариев насчёт «Мерседеса»

В «Ред Булл» уточнили информацию о том, что директор команды Кристиан Хорнер усомнился в законности нового аэропакета в новом болиде «Мерседеса».
Ранее издание Auto Motor und Sport опубликовало слова Хорнера:
«Новый болид «Мерседеса» нарушает дух регламента. Для нас некоторые детали не являются законными».
Позже главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон привёл в своём «твиттере» заявление австрийской команды:
«Хорошо, теперь «Ред Булл» немного изменил свою позицию. В новом заявлении говорится: «Чтобы всё было ясно, мы не делали никаких официальных комментариев по поводу машины «Мерседеса» и не будем их делать», — написал Бенсон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня второй зимней тестовой сессии Формулы-1 в Сахире на Международном автодроме Бахрейна. За рулём «Мерседеса» с утра работает Льюис Хэмилтон, после обеда его сменит Джордж Расселл.
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