В «Ред Булл» заявили, что Хорнер не давал «официальных» комментариев насчёт «Мерседеса»

В «Ред Булл» уточнили информацию о том, что директор команды Кристиан Хорнер усомнился в законности нового аэропакета в новом болиде «Мерседеса».

Ранее издание Auto Motor und Sport опубликовало слова Хорнера:

«Новый болид «Мерседеса» нарушает дух регламента. Для нас некоторые детали не являются законными».

Позже главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон привёл в своём «твиттере» заявление австрийской команды:

«Хорошо, теперь «Ред Булл» немного изменил свою позицию. В новом заявлении говорится: «Чтобы всё было ясно, мы не делали никаких официальных комментариев по поводу машины «Мерседеса» и не будем их делать», — написал Бенсон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня второй зимней тестовой сессии Формулы-1 в Сахире на Международном автодроме Бахрейна. За рулём «Мерседеса» с утра работает Льюис Хэмилтон, после обеда его сменит Джордж Расселл.