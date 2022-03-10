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Леклер показал лучшее время во время утренних тестов в Бахрейне. Хэмилтон — пятый

Леклер показал лучшее время во время утренних тестов в Бахрейне. Хэмилтон — пятый
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам утренней части первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Шарль использовал шины средней жёсткости (С3). Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал пятым.

Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Первый день. Утренняя сессия:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.531 (С3, 59 кругов).
2. Александер Албон («Уильямс») +0.539 (С4, 53).
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.175 (С3, 35).
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.446 (С3, 66).
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.834 (С3, 58).
6. Эстебан Окон («Альпин») +2.237 (С2, 42).
7. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.633 (С3, 51).
8. Ландо Норрис («Макларен») +3.049 (С4, 21).
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3.357 (С2, 44).

Формула-1 2022. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 10 марта
10 марта 2022, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:34.531
2
Александер Албон
Williams
+0.539
3
Себастьян Феттель
Aston Martin
+1.175
Комментарии
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