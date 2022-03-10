«Хаас» получил дополнительный день тестов Формулы-1 после задержки груза

Команда Формулы-1 «Хаас» получила разрешение на запуск своего нового болида VF-22 в воскресенье после того, как им пришлось пропустить первое утро предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Грузовой самолёт, который должен был забрать груз американской команды, включая болиды, из Великобритании в пятницу, столкнулся с проблемами и был вынужден приземлиться в Стамбуле. В результате пришлось искать альтернативный рейс, и груз «Хаас» прибыл в паддок Формулы-1 только во вторник, незадолго до полуночи.

Сегодня с утра в Бахрейне состоялась первая сессия, по итогам которой лучший результат показал пилот Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.

Первый день. Утренняя сессия:



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.531 (С3, 59 кругов).

2. Александер Албон («Уильямс») +0.539 (С4, 53).

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.175 (С3, 35).

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1.446 (С3, 66).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.834 (С3, 58).

6. Эстебан Окон («Альпин») +2.237 (С2, 42).

7. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.633 (С3, 51).

8. Ландо Норрис («Макларен») +3.049 (С4, 21).

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3.357 (С2, 44).