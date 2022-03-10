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Ферстаппен ответил, обеспокоен ли он радикальным обновлением «Мерседеса»

Ферстаппен ответил, обеспокоен ли он радикальным обновлением «Мерседеса»
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Голландский пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен поделился своим мнением о кардинально обновлённом болиде «Мерседеса» W13 с необычными боковыми понтонами, которые словно перевёрнуты: узкие сверху и расширяющиеся книзу.

«Нет, меня не беспокоит эта ситуация. Мы можем сосредоточиться только на себе. Я говорил об этом много раз в прошлом году, и нам нужно делать то же самое в нынешнем сезоне, даже несмотря на то что машины выглядят по-разному. Есть очень много неизвестных факторов, о которых нам нужно узнать, так что я совершенно не обеспокоен», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Напомним, ранее руководитель команды Кристиан Хорнер и инженеры «Ред Булл» назвали подобное решение немецких коллег не соответствующим регламенту Формулы-1 2022 года.

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