Ферстаппен ответил, обеспокоен ли он радикальным обновлением «Мерседеса»

Голландский пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен поделился своим мнением о кардинально обновлённом болиде «Мерседеса» W13 с необычными боковыми понтонами, которые словно перевёрнуты: узкие сверху и расширяющиеся книзу.
«Нет, меня не беспокоит эта ситуация. Мы можем сосредоточиться только на себе. Я говорил об этом много раз в прошлом году, и нам нужно делать то же самое в нынешнем сезоне, даже несмотря на то что машины выглядят по-разному. Есть очень много неизвестных факторов, о которых нам нужно узнать, так что я совершенно не обеспокоен», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
Напомним, ранее руководитель команды Кристиан Хорнер и инженеры «Ред Булл» назвали подобное решение немецких коллег не соответствующим регламенту Формулы-1 2022 года.
- 10 марта 2022
-
18:14
-
17:27
-
17:15
-
16:31
-
15:33
-
14:24
-
14:11
-
14:07
-
13:21
-
12:51
-
12:18
-
11:44
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
09:35
-
00:37
- 9 марта 2022
-
23:23
-
22:14
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44