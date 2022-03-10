Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России

Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий на Украине, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, руководство серии расторгло контракт с телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на трансляции.

Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.



Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.



Напомним, накануне Россия лишилась единственного гонщика в Формуле-1 — «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.



Кроме того, свою программу международной поддержки пилотов закрыла «СМП Рейсинг», а Александр Смоляр не сможет выступить в чемпионате Формулы-3.