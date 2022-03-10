Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России

Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за событий на Украине, сообщает RacingNews365. Как сообщает источник, руководство серии расторгло контракт с телеканалом «Матч ТВ», являющимся эксклюзивным держателем прав на трансляции.
Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.
Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.
Напомним, накануне Россия лишилась единственного гонщика в Формуле-1 — «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.
Кроме того, свою программу международной поддержки пилотов закрыла «СМП Рейсинг», а Александр Смоляр не сможет выступить в чемпионате Формулы-3.
- 10 марта 2022
-
18:14
-
17:27
-
17:15
-
16:31
-
15:33
-
14:24
-
14:11
-
14:07
-
13:21
-
12:51
-
12:18
-
11:44
-
11:07
-
10:43
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
09:35
-
00:37
- 9 марта 2022
-
23:23
-
22:14
-
21:20
-
20:28
-
19:44
-
19:10
-
17:39
-
15:46
-
15:20
-
13:57
-
13:54
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
11:55
-
11:44