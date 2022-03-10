Стала известна судьба ралли «Шёлковый путь» — 2022 после запрета соревнований ФИА

Дирекция ралли «Шёлковый путь» в связи с запретом на проведение международных/зональных соревнований на территории Российской Федерации, наложенным Международной автомобильной федерацией (FIA) и Международной мотоциклетной федерацией (FIM), приняла решение о смене спортивного статуса с «международного» на «всероссийское» соревнование в 2022 году. Данная инициатива получила поддержку со стороны Российской автомобильной федерации, сообщает пресс-служба ралли.
Данное решение позволит допускать к старту в ралли «Шёлковый путь» — 2022 в том числе и иностранных участников.
Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией дирекция ралли также пересматривает систему формирования размера стартовых взносов для участников издания 2022 года, о чём будет объявлено дополнительно.
Как и планировалось, ралли «Шёлковый путь» — 2022 пройдёт с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4380 километров, из которых 2800 километров составят спецучастки.
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