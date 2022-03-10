В «Феррари» объяснили пропажу логотипов «Касперского» с машины и шлемов

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» объяснила, почему с её автомобиля, шлемов гонщиков и официального сайта пропали логотипы компании «Лаборатория Касперского». Как уточнили в «Скудерии», речь идёт не о разрыве контракта, а о его приостановке из-за ситуации на Украине.



«Мы в «Феррари» считаем, что спорт должен послать ясное сообщение в поддержку украинских людей. «Феррари» и «Касперский» согласовали решение убрать логотипы и заменить их на шлемах на надпись #essereFerrari», — приводит заявление итальянской команды RacingNews365.



Ранее на этой неделе компания «Феррари» объявила, что направит € 1 млн на помощь нуждающимся украинцам. Кроме того, «Феррари» прекратит продажи своих автомобилей в России.

Новость по теме Формула-1 разорвала контракт на показ гонок в России