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Гасли показал лучший результат в третий день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — 11-й

Гасли показал лучший результат в третий день тестов в Бахрейне, Хэмилтон — 11-й
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли показал лучший результат по итогам первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне. Пьер использовал самые мягкие шины C5. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал 11-м.

Формула-1. Предсезонные тесты. Барселона.
Первый день.

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:33.902 (С5, 102 круга).
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.457 (С3, 51).
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.629 (С3, 64).
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.834 (С4, 49).
5. Александер Албон («Уильямс») +1.168 (С4, 104).
6. Ландо Норрис («Макларен») +1.454 (С2, 49).
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.593 (С3, 66).
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.804 (С3, 39).
9. Джордж Расселл («Мерседес») +2.039 (С3, 59).
10. Серхио Перес («Ред Булл») +2.075 (С3, 137).
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.463 (С3, 62).
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +2.843 (С2, 24).
13. Эстебан Окон («Альпин») +2.866 (С2, 42).
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3.262 (С3, 54).
15. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +3.520 (С2, 46).

Формула-1 2022. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 10 марта
10 марта 2022, четверг. 10:00 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Scuderia AlphaTauri
1:33.902
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.457
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.629
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