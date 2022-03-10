Вольф ответил, ждёт ли он разборок насчёт легальности обновленного «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о конструкции болида без боковых понтонов.



«Процесс предельно прост и ясен — когда вы вместе с командой движетесь в определённом направлении развития, а ФИА тщательно всё изучает, вы обмениваетесь данными и делаете это частью процесса.



Конечно, когда вы предлагаете новшество, это вызывает разговоры, которые мы сейчас здесь ведём. Это было ожидаемо. Моё мнение таково, что лучше прошлая система, при которой, если машина соответствует регламенту, ничего нельзя изменить.



Думаю, ФИА и Формула-1 обязательно разберутся с соблюдением спортивных принципов. Но мы контактировали с ФИА в процессе разработки машины, так что я не жду сюрпризов», — приводит слова Тото Вольфа F1i.