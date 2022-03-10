Бинотто призвал запретить инновацию, использованную в новой машине «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о нестандартной форме зеркал заднего вида новой машины «Мерседеса».



«Некоторые зеркала выглядят просто поразительно. Мы такого не ожидали. Думаю, что в будущем эта часть правил должна быть уточнена. Мы всегда были за то, чтобы зеркала не выполняли никакой аэродинамической роли. Они должны быть только для того, чтобы можно было посмотреть назад.



«Мерседес» при разработке болида специально сделал крепления зеркал такой формы, в будущем это нужно запретить. Иначе мы придём к тому, что простые зеркала внешне начнут напоминать космический корабль. Не думаю, что в нашем чемпионате мы должны стремиться к такому», — приводит слова Бинотто Motor Sport Magazine.