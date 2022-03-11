Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

11 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.



Состав участников второго дня тестов:

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда

(McLaren) — TBA

Эстебан Окон (Alpine)

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri)

Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда

Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда

Николас Латифи (Williams)

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — до обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — после обеда

Мик Шумахер (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда.