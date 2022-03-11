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Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов
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11 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников второго дня тестов:
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
(McLaren) — TBA
Эстебан Окон (Alpine)
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri)
Себастьян Феттель (Aston Martin) — до обеда
Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда
Николас Латифи (Williams)
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — до обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — после обеда
Мик Шумахер (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда.

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