Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов

12 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий и финальный день вторых предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.



Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.



Состав участников третьего дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — после обеда

Серхио Перес (Red Bull) — до обеда

Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда

Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren)

Фернандо Алонсо (Alpine)

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда

Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда

Лэнс Стролл (Aston Martin) — до обеда

Себастьян Феттель (Aston Martin) — после обеда

Николас Латифи (Williams) — до обеда

Александер Албон (Williams) — после обеда

Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда

Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — до обеда

Мик Шумахер (Haas) — после обеда.