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Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов

Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов
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12 марта в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий и финальный день вторых предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников третьего дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — после обеда
Серхио Перес (Red Bull) — до обеда
Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren)
Фернандо Алонсо (Alpine)
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Лэнс Стролл (Aston Martin) — до обеда
Себастьян Феттель (Aston Martin) — после обеда
Николас Латифи (Williams) — до обеда
Александер Албон (Williams) — после обеда
Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — до обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo) — после обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — до обеда
Мик Шумахер (Haas) — после обеда.

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