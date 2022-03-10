Видео: Алонсо и Стролл сразились на трассе в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись интересного эпизода, который произошёл в первый день зимних тестов чемпионата мира в Бахрейне. Ближе к окончанию дня борьбу на трассе устроили испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Стролл атаковал Алонсо на стартовой прямой и, несмотря на использование коллегой DRS, сумел выйти вперёд. Фернандо контратаковал в конце первого сектора, однако Стролл всё-таки сумел остаться впереди и оттеснить гонщика «Альпин», после чего Алонсо сбросил скорость.

Посмотреть видеозапись эпизода можно в «инстаграме» Формулы-1.

Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Первый день.



1. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:33.902 (С5, 102 круга).

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0.457 (С3, 51).

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.629 (С3, 64).

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.834 (С4, 49).

5. Александер Албон («Уильямс») +1.168 (С4, 104).

6. Ландо Норрис («Макларен») +1.454 (С2, 49).

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.593 (С3, 66).

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.804 (С3, 39).

9. Джордж Расселл («Мерседес») +2.039 (С3, 59).

10. Серхио Перес («Ред Булл») +2.075 (С3, 137).

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.463 (С3, 62).

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +2.843 (С2, 24).

13. Эстебан Окон («Альпин») +2.866 (С2, 42).

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3.262 (С3, 54).

15. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +3.520 (С2, 46).