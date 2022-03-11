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Главный гоночный инженер «Мерседеса» дал комментарий об обновлении болида

Главный гоночный инженер «Мерседеса» дал комментарий об обновлении болида
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о выступлении команды на предсезонных тестах в Бахрейне, оценив обновлённый болид W13.

«По сравнению с Барселоной здесь было сложнее правильным образом сбалансировать машину. Кажется, мы действительно немного продвинулись в течение дня, хотя здесь всегда трудно делать какие-либо суждения, так как падающая температура имеет тенденцию сглаживать всё, что было сделано в этот день.

Нам ещё предстоит проделать довольно много работы по проверке комплекта обновлений, и в ближайшие несколько дней мы продолжим программу сбора данных. Поэтому пока рано говорить о том, всё ли работает так, как мы того ожидали. Безусловно, ещё есть предпосылки, чтобы найти правильный баланс между медленным и быстрым поворотами, а также в вопросе чрезмерного перегрева шин. В общем, нам есть чем заняться в ближайшие два дня, но мы уже многое узнали. Сейчас мы собираемся проанализировать имеющиеся данные и сделать следующий шаг вперёд», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

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