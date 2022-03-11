«Решить её будет нелегко». Ландо Норрис — о возникшей проблеме «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о проблеме, с которой столкнулась команда во время вторых предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. Из-за неё Норрис проехал всего 50 кругов. Его напарник Даниэль Риккардо в тестах не участвовал из-за плохого самочувствия.



«У нас были проблемы с тормозами, всё очень просто. Что там наверняка, я не уверен. Наверное, всё дело в температуре. Это лишило нас возможности совершать длинные отрезки.



Есть вещи, которые мы попытаемся исправить в течение следующих нескольких дней, но это будет нелегко. Посмотрим, что мы сможем сделать. Сейчас все усердно работают, чтобы что-то придумать. С лёту эту проблему было не решить», — приводит слова Норриса издание RaceFans.

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