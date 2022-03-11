Фернандо Алонсо — о новых авто Формулы-1: они никому из нас не нравятся

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мнением о новых болидах Формулы-1. Напомним, с сезона-2022 в «Королевских гонках» будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
«Да, есть ощущение, что едешь быстрее, потому что воздуховод создаёт большую прижимную силу на скорости 300 км/ч. Но на медленных поворотах требуется прилагать большие усилия. Автомобили ниже, чем предыдущие, с очень жёсткой подвеской. Они никому из нас не нравятся. Увеличилось и время прохождения круга. Нынешние болиды стали тяжелее, их мощность меньше.
Но всё-таки мы идём правильным путём. Формула-1 всё больше и больше выступает за бережное отношение к окружающей среде. В теории конкуренция сейчас только обострится. Что касается новых шин, то сцепления с ними теряешь гораздо быстрее, чем раньше. Мне больше нравились те, что были в 2005 году, но их больше не существует, так что я доволен тем, что у нас есть», — приводит слова Алонсо Forbes Espana.
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