Болид «Уильямса» загорелся во время тестов в Бахрейне. Фото
Поделиться
В настоящее время в Бахрейне проходит второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1. В какой-то момент пожар возник на болиде «Уильямса». Пилотировал авто в это время Николас Латифи. Соответствующие фото появились на официальной странице «Королевских гонок» в «Инстаграме».
«После того как во время утренней сессии второго дня на машине Уильямса вспыхнул пожар, Латифи выскочил, чтобы помочь потушить пламя», — говорится в описании к фото.
Фото: https://www.instagram.com/f1/
Заезд был прерван красными флагами. Оказалось, что на болиде Латифи загорелись тормоза, причём как правые задние, так и левые задние. К моменту написания этой новости заезд был возобновлён. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
13:19
-
12:43
-
12:05
-
11:07
-
10:31
-
09:54
-
09:00
-
00:59
-
00:00
- 10 марта 2022
-
23:53
-
23:00
-
22:54
-
22:41
-
21:51
-
20:54
-
20:08
-
19:23
-
19:06
-
19:03
-
18:47
-
18:28
-
18:19
-
18:14
-
17:27
-
17:15
-
16:31
-
15:33
-
14:24
-
14:11
-
14:07
-
13:21
-
12:51
-
12:18
-
11:44
-
11:07
Партнерский контент