Болид «Уильямса» загорелся во время тестов в Бахрейне. Фото

В настоящее время в Бахрейне проходит второй день вторых предсезонных тестов Формулы-1. В какой-то момент пожар возник на болиде «Уильямса». Пилотировал авто в это время Николас Латифи. Соответствующие фото появились на официальной странице «Королевских гонок» в «Инстаграме».

«После того как во время утренней сессии второго дня на машине Уильямса вспыхнул пожар, Латифи выскочил, чтобы помочь потушить пламя», — говорится в описании к фото.

Фото: https://www.instagram.com/f1/

Заезд был прерван красными флагами. Оказалось, что на болиде Латифи загорелись тормоза, причём как правые задние, так и левые задние. К моменту написания этой новости заезд был возобновлён. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию тестов в Бахрейне.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.