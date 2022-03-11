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«Ред Булл» обозначил позицию относительно законности радикального обновления «Мерседеса»

«Ред Булл» обозначил позицию относительно законности радикального обновления «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что считает обновлённый болид «Мерседеса» — переработанную версию автомобиля W13 — абсолютно легальным. Ранее сообщалось, что некоторые команды восприняли обновление настороженно и призвали проверить его законность.

«Я бы назвал его интересным. То, что придумал «Мерседес», очень инновационно. Это совершенно иная концепция, чем та, которой придерживались мы. Это в очередной раз доказывает силу творческого подхода. Всё это можно сделать — вопреки жёстким правилам, которые есть в Формуле-1. Правильный ли это шаг или нет, покажет только время.

Очевидно, что в «Мерседесе» придумали экстремальный вариант. Это что-то совершенно другое. Но чтобы ответить на ваш следующий вопрос, считаем ли мы это законным или нет: «Да, безусловно. Похоже, всё соответствует требованиям», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В Бахрейне «Мерседес» представил болид с изменёнными зонами боковых понтонов. Если ранее решение «Мерседеса» выглядело традиционным на фоне конкурентов, то в Бахрейне немецкая команда показала намного более узкие понтоны. При этом вопреки инженерным традициям Формулы-1 последнего десятилетия, они существенно сужаются сверху, а не снизу.

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