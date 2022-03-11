Штайнер отреагировал на включение Никиты Мазепина в санкционный список

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил мнение, что гоночный коллектив поступил верно, разорвав контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, а также прекратив сотрудничество с компанией «Уралкалий».

«Я думаю, что мы поступили правильно. Все эти санкции… Мне кажется, что это никого не должно удивлять, так что я скажу, что мы приняли верное решение», — приводит слова Штайнера Racingnews365.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Ранее стало известно, что Никита Мазепин вместе с отцом Дмитрием попали под санкции Евросоюза.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.