«Макларен» привезёт новые детали в Бахрейн, чтобы решить проблему с тормозами

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что команда планирует привезти новые детвли в Бахрейн, чтобы решить проблему с передними тормозами.



«После успешных тестов в Барселоне, первые полтора дня в Бахрейне точно прошли не по плану. У нас есть проблема с тормозами передних колес, которую надо решать. Сейчас мы ведём гонку со временем, чтобы получить обновлённые детали. Мы сделали, что могли, прямо на трассе, так что мы можем продолжать тесты, собирая данные. Кроме того, мы можем работать над машиной, чтобы улучшать времена на круге.



Я по-прежнему настроен оптимистично. Да, пока мы можем совершать только короткие серии, но это не должно нам помешать подготовиться к гонке», — приводит слова Андреаса Зайдля RaceFans.