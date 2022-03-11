Даниэль Риккардо заразился коронавирусом
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба коллектива.
«Команда «Макларен» может подтвердить, что Даниэль Риккардо после своего плохого самочувствия в Бахрейне получил положительный ЦПР-тест на коронавирус. Даниэль отправился на самоизоляцию в соответствии с местным законодательством. Согласно этим правилам, Риккардо покинет режим самоизоляции как раз перед Гран-при Бахрейна. Даниэль уже начинает чувствовать себя лучше, и мы желаем ему скорейшего выздоровления. В связи с этим мы можем подтвердить, что Ландо Норрис будет пилотировать MCL36 в последний день официальных предсезонных тестов в Бахрейне завтра», — гласит заявление «Макларена» на официальном сайте.
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