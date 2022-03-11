Риккардо прокомментировал заражение коронавирусом
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал известие о том, что он заразился коронавирусом и вынужден пропустить все три дня предсезонных испытаний в Бахрейне. В то же время пресс-служба «Макларена» выразила надежду, что Риккардо успеет поправиться и отбыть необходимый карантин до первого Гран-при сезона, который пройдёт в Бахрейне с 18 по 20 марта.
«Лучше уж на этой неделе, чем на следующей. К сожалению, я пропущу тесты, но я уже начинаю чувствовать себя лучше. Я останусь на изоляции и просто сосредоточусь на следующем уик-энде. Большое спасибо Ландо и «Макларену» за то, что подстраховали меня, я должен вам пива (Ландо — молока). Спасибо каждому за пожелания здоровья», — написал Риккардо в «инстаграме».
Новость по темеДаниэль Риккардо заразился коронавирусом
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