«Типичный «Мерседес». Сайнс заявил, что не верит словам Расселла о лидерстве «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал мнение пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, высказанное британцем накануне. Новичок «Мерседеса» предположил, что в настоящий момент именно «Феррари» быстрее всех.



«Комментарии Расселла? Это типичный «Мерседес», типичный Джордж. Они просто поднимают хайп насчёт остальных, а затем приедут на первую гонку сезона и просто уничтожат всех конкурентов. Если бы так было первый раз, то, возможно, я бы им поверил, но они так делали уже пять или шесть лет, а потом удивляли нас в первой гонке.



Так что, как вы можете представить, я особо в это не верю. Мы можем видеть, чем они занимаются на трассе, и я не собираюсь говорить слишком много», — приводит слова Сайнса Grandprix247.