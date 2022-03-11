Хэмилтон: думаю, что в Бахрейне «Феррари» сделает дубль. Может, выиграет «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Феррари» может заоевать дубль на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне.
«Из того, что я видел, думаю, что на Гран-при Бахрейна „Феррари“ сделает дубль. Может быть, выиграет „Ред Булл“. На тестах в Бахрейне нам приходится нелегко. Сегодня было ветрено, направление ветра менялось, но нам было очень трудно. Ситуация с „дельфинированием“ стала хуже, сейчас мы просто прорабатываем различные сценарии. Мы стараемся понять, как нам удержать прижимную силу и избежать „дельфинирования“, которое было как на первых тестах, так и здесь.
Мы все в одной лодке. Кто-то справился с этой проблемой лучше других, но командам непросто. Покрытие трассы неровное и скользкое. Много песка, утром слишком жарко, а во второй половине дня — ветренно. Сейчас мы не слишком довольны „дельфинированием“, но мы страаемся приручить машину», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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