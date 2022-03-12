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На Кипре выразили недовольство «украинским» шлемом Феттеля. Немцу пришлось менять дизайн

На Кипре выразили недовольство «украинским» шлемом Феттеля. Немцу пришлось менять дизайн
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель удалил со своего нового шлема флаг Северного Кипра, сообщает RaceFans. Немецкий пилот оказался под градом критики со стороны Кипрской автомобильной ассоциации после того, как разместил на своём шлеме флаг самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра.

Такой флаг был принят этой территорией после аннексии части северного Кипра и провозглашения независимости в 1983 году, однако независимость Северного Кипра признана только Турцией.

Кипрская ассоциация, увидев флаг на шлеме Феттеля, подала жалобу в ФИА, призвав немца удалить изображение. Представители «Астон Мартин» подтвердили, что в дизайн шлема были внесены изменения.

Напомним, на тесты в Бахрейне Феттель привёз шлем, который выполнен в знак поддержки Украины.

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