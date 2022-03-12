Ферстаппен рассказал о соперничестве с Сайнсом на тестах в Бахрейне

Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление во второй день предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, отметив соперничество с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом.
«Думаю, сегодня мы проделали настолько хорошую работу, насколько вообще было возможно это сделать. Было жарко, часто появлялись красные флаги. В общем довольно хороший день, всё практически, как всегда.
Но на самом деле мы не будем использовать эти составы шин во время гонки, так что нынешний результат не вполне репрезентативен. У меня также получился занимательный поединок с Карлосом Сайнсем. Кажется, что на длинной серии кругов у него было больше топлива, а я был на более короткой серии, и как только его догнал, он стал использовать DRS. Пока ничего плохого о машине сказать не могу, но всегда есть над чем поработать», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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