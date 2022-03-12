«Ред Булл» показал обновлённую версию своего болида. Фото
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» продемонстрировала обновлённую версию своего болида. Её она показала во время вторых предсезонных тестов «Королевских гонок» в Бахрейне. Сегодня, 12 марта, проходит их третий день.
Развитие получила прежняя версия боковых понтонов. Теперь они стали более компактными, с дополнительным вырезом сверху, который направляет воздух в сторону днища.
Фото: F1 TV
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен. Те же гонщики выступали и в прошлом сезоне.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 «Ред Булл» занял второе место.
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