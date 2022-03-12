Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» назвали пилотов, которые могут заменить Даниэля Риккардо на ГП Бахрейна

В «Макларене» назвали пилотов, которые могут заменить Даниэля Риккардо на ГП Бахрейна
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, кто может заменить заболевшего коронавирусом Даниэля Риккардо на Гран-при Бахрейна, который стартует на следующей недели. Замена пилота потребуется в том случае, если Даниэль будет продолжать находиться в изоляции.

«Согласно постановлению правительства, Даниэль выйдет из изоляции в следующий четверг вечером. Но в случае чего у нас есть соглашение с «Мерседесом». Заменить Риккардо смогут либо Ник де Врис, либо Стоффель Вандорн», — приводит слова Зайдля Auto, Motor und Sport.

Гран-при Бахрейна состоится с 18 по 20 марта.

О том, что Риккардо сдал положительный тест на коронавирус, стало известно вчера, 11 марта. Позже австралийский пилот дал комментарий по этому поводу.

Новость по теме
Риккардо прокомментировал заражение коронавирусом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022