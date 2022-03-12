В «Макларене» назвали пилотов, которые могут заменить Даниэля Риккардо на ГП Бахрейна
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, кто может заменить заболевшего коронавирусом Даниэля Риккардо на Гран-при Бахрейна, который стартует на следующей недели. Замена пилота потребуется в том случае, если Даниэль будет продолжать находиться в изоляции.
«Согласно постановлению правительства, Даниэль выйдет из изоляции в следующий четверг вечером. Но в случае чего у нас есть соглашение с «Мерседесом». Заменить Риккардо смогут либо Ник де Врис, либо Стоффель Вандорн», — приводит слова Зайдля Auto, Motor und Sport.
Гран-при Бахрейна состоится с 18 по 20 марта.
О том, что Риккардо сдал положительный тест на коронавирус, стало известно вчера, 11 марта. Позже австралийский пилот дал комментарий по этому поводу.
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