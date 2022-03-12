В «Ред Булл» призвали в срочном порядке пересмотреть бюджетный предел Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что Формула-1 нуждается в срочном обсуждении бюджета. Обеспокоенность Хорнера вызывает нынешнее положение дел в мировой экономике, в частности, ускоряющаяся инфляция и высокие затраты на энергию.



Сейчас бюджетный предел составляет $ 140 миллионов. В прошлом сезоне он был на $ 5 млн выше. В следующем сезоне он должен упасть ещё на $ 5 млн.



«Необходимо помнить, что, когда бюджетный лимит устанавливался в разгар пандемии, в середине 2020 года, никто не мог предвидеть обстоятельства, которые мы имеем сегодня. Инфляция, похоже, может достичь рекордных показателей. Мы уже видим её влияние на такие направления экономики, как авиаперевозки.



Я думаю, что это очень серьёзная проблема, которую мы должны рассмотреть и решить. Ведь она оказывает непосредственное влияние на сохранение или утрату рабочих мест. Обязанность регулирующего органа – рассмотреть этот вопрос в срочном порядке», — приводит слова Хорнера ESPN US.