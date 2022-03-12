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Серхио Перес рассказал о своей позиции относительно нового контракта с «Ред Булл»

Серхио Перес рассказал о своей позиции относительно нового контракта с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил о желании заключить новый, долгосрочный контракт с австрийской командой. Ранее гоночный коллектив подписал пятилетний контракт с новоиспечённым чемпионом мира, голландцем Максом Ферстаппеном.

«Конечно, каждому гонщику требуется некоторая стабильность. Это хорошо и для команды, которой тоже нужна некоторая преемственность. Могу сказать, что рассчитываю на длительное пребывание здесь», — приводит слова Переса RaceFans.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Перес занял четвёртое место. В активе мексиканца было 190 очков. Победу в чемпионате мира праздновал Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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