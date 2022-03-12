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Льюис Хэмилтон: сейчас я не думаю, что «Мерседес» будет бороться за победу

Льюис Хэмилтон: сейчас я не думаю, что «Мерседес» будет бороться за победу
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий после выступления на предсезонных тестах в Бахрейне. По итогам утренней части тестов Льюис показал девятый результат.

«Сейчас я не думаю, что мы будем бороться за победу. В нашем болиде есть потенциал, за счёт которого мы можем к ним прийти — нам просто нужно научиться извлекать его и устранять некоторые имеющиеся проблемы. Над этим в настоящее время мы как раз и работаем», — приводит слова Хэмилтона в своём «твиттере» известный британский журналист Эндрю Бенсон.

Ранее Хэмилтон выразил мнение, что «Феррари» может сделать дубль на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне. Этап, напомним, состоится с 18 по 20 марта.

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