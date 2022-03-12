Льюис Хэмилтон: сейчас я не думаю, что «Мерседес» будет бороться за победу

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий после выступления на предсезонных тестах в Бахрейне. По итогам утренней части тестов Льюис показал девятый результат.
«Сейчас я не думаю, что мы будем бороться за победу. В нашем болиде есть потенциал, за счёт которого мы можем к ним прийти — нам просто нужно научиться извлекать его и устранять некоторые имеющиеся проблемы. Над этим в настоящее время мы как раз и работаем», — приводит слова Хэмилтона в своём «твиттере» известный британский журналист Эндрю Бенсон.
Ранее Хэмилтон выразил мнение, что «Феррари» может сделать дубль на первом этапе чемпионата мира в Бахрейне. Этап, напомним, состоится с 18 по 20 марта.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 марта 2022
-
15:50
-
15:17
-
14:03
-
13:52
-
12:53
-
11:32
-
11:06
-
10:37
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
01:03
-
00:24
- 11 марта 2022
-
22:58
-
22:16
-
22:10
-
21:41
-
20:30
-
19:51
-
19:07
-
18:03
-
16:53
-
16:38
-
16:06
-
14:56
-
14:06
-
13:19
-
12:43
-
12:05
-
11:07
-
10:31
-
09:54
-
09:00
-
00:59
-
00:00