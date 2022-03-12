Штайнер объяснил, почему «Хаас» решил разорвать контракт с Никитой Мазепиным

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, почему гоночный коллектив принял решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным.



«Было бы неправильно, если бы мы вернулись с российским пилотом, близким к российскому правительству», — сказал Штайнер в интервью Sky Sports.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Никитой 5 марта. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором. Впоследствии также стало известно, что Никита вместе с отцом Дмитрием попали под санкции Евросоюза.



В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.

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