Штайнер объяснил, почему «Хаас» решил разорвать контракт с Никитой Мазепиным

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, почему гоночный коллектив принял решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным.
«Было бы неправильно, если бы мы вернулись с российским пилотом, близким к российскому правительству», — сказал Штайнер в интервью Sky Sports.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Никитой 5 марта. Кроме того, команда прекратила сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором. Впоследствии также стало известно, что Никита вместе с отцом Дмитрием попали под санкции Евросоюза.
В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» минувшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка.
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