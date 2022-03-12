«Лучше для всех сторон». Отмар Зафнауэр — об уходе из «Астон Мартин»

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, почему ушёл из «Астон Мартин», хотя до этого заявлял, что делать это не планирует.



«Сначала у меня не было намерения уходить. Но ситуация изменилась, и я решил, что для всех сторон будет лучше, если я окажусь в другом месте.



Сейчас меня всё устраивает. Это мой шестой день. В течение нескольких дней я бывал на базе, предприняв попытку познакомиться как можно с большим количеством людей. Признаюсь, был приятно удивлён, когда увидел так много знакомых лиц.



Думаю, у команды есть большой потенциал. Кроме того, у неё выдающаяся история. Эти люди уже побеждали. В общем, я с нетерпением жду возможности поработать со всеми ними», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.