В «Альпин» предложили «Макларену» одолжить Оскара Пиастри
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» предложила «Макларену» услуги резервного пилота Оскара Пиастри в случае, если кто-то из гонщиков британской команды будет вынужден пропустить этап.
«Стремясь предложить нашим молодым талантам максимальные гоночные возможности, мы договорились, что «Макларен» может взять нашего резервного пилота команды Оскара Пиастри в случае, если один из их гонщиков не сможет участвовать в гонках», — гласит заявление «Альпин».
Напомним, ранее стало известно, что австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заразился коронавирусом. В команде выразили надежду, что он сможет вернуться до первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна.
Гран-при Бахрейна состоится с 18 по 20 марта.
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