Колтон Херта стал пилотом «Макларена» по развитию

Гонщик серии IndyCar, американец Колтон Херта подписал контракт с командой Формулы-1 «Макларен», сообщает RACER. По информации источника, Херта станет пилотом команды по развитию, что включает в себя тестовую программу и работу на симуляторе.



21-летний американец протестирует на трассе машину «Макларен» 2021 года или более раннюю версию. Изданию данную информацию подтвердил владелец команды «Андретти» Майкл Андретти.



Ранее сообщалось, что Колтон Херта может перейти в Формулу-1, если Майклу Андретти удастся решить вопрос с созданием собственной или покупкой существующей команды.



Кроме того, теоретически Херта может принять участие в пятничных тренировках в составе «Макларена», поскольку с нынешнего сезона команды обязаны провести как минимум две пятницы с новичками.