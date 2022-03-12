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Колтон Херта стал пилотом «Макларена» по развитию

Колтон Херта стал пилотом «Макларена» по развитию
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Гонщик серии IndyCar, американец Колтон Херта подписал контракт с командой Формулы-1 «Макларен», сообщает RACER. По информации источника, Херта станет пилотом команды по развитию, что включает в себя тестовую программу и работу на симуляторе.

21-летний американец протестирует на трассе машину «Макларен» 2021 года или более раннюю версию. Изданию данную информацию подтвердил владелец команды «Андретти» Майкл Андретти.

Ранее сообщалось, что Колтон Херта может перейти в Формулу-1, если Майклу Андретти удастся решить вопрос с созданием собственной или покупкой существующей команды.

Кроме того, теоретически Херта может принять участие в пятничных тренировках в составе «Макларена», поскольку с нынешнего сезона команды обязаны провести как минимум две пятницы с новичками.

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