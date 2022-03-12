Бинотто: не верю слухам о том, что мы являемся фаворитами

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1.



«Мы сделали очень многое. Мы приехали в Барселону подготовленными, у нас не было заминок, мы собрали множество данных, которые сразу же подтвердили хорошую корреляцию с симулятором. Вот что значит хорошая подготовка. Вся команда заслужила за это высокую оценку.



Мы не верим слухам о том, что мы являемся фаворитами. «Ред Булл» сегодня привёз новинки, которые подтвердили, насколько они быстры.



Мы пробовали множество решений, но в в итоге сделали выбор, соответствующий изучаемой нами концепции. Разные машины, которые близки по производительности? Спорт не может желать ничего лучшего. Возможно, кто-то будет быстрее на скоростных трассах, кто-то — на медленных, но в итоге борьба в любом случае станет плотнее.



Мы всегда говорили, что 2022 год стал для нас прекрасной возможностью, и мы подготовились к этому вызову. «Мерседес» и «Ред Булл» будут ближе к нам. Но потребуется как минимум четыре или пять гонок, чтобы понять истинный потенциал этих болидов. Впереди нас ждёт длинный сезон, который станет не только отправной точкой, но и борьбой в развитии машин», — приводит слова Бинотто Formu1a.uno.