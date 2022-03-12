Мик Шумахер показал второе время по итогам заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Хааса» Мик Шумахер стал вторым по итогам заключительного тестового дня Формулы-1 в Бахрейне. Напомним, «Хаас» получил дополнительные часы работы на трассе после завершения основной программы тестов, поскольку команда пропустила утреннюю сессию первого дня тестов.



Формула-1. Предсезонные тесты. Бахрейн. Третий день



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.31,720 (С5, 53 круга).

2. Мик Шумахер («Хаас») +0.521 (С4, 81).

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,695 (С4, 51).

4. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.978 (С4, 122).

5. Джордж Расселл («Мерседес») +1.039 (С4, 71).

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.265 (С3, 68).

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.282 (С4, 57).

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1.385 (С4, 43).

9. Ландо Норрис («Макларен») +1.471 (С3, 90).

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2.101 (С4, 81).

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.239 (С4, 82).

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3.145 (С4, 91).

13. Карлос Сайнс («Феррари») +3.185 (С5, 68).

14. Александер Албон («Уильямс») +3.451 (С3, 18).

15. Николас Латифи («Уильямс») +3.914 (С3, 124).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.309 (С3, 53).

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.497 (С5, 78).

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +6.896 (С2, 38).

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