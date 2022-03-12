Расселл: «Ред Булл» и «Феррари» оказались на шаг впереди

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл оценил выступление команды на тестах в Бахрейне.
«Машина сильно «дельфинирует», пилотировать не совсем комфортно. Но комфорт для меня не так важен, если есть скорость. Пока её нет, мы, похоже, на шаг позади соперников. В ближайшую неделю нам нужно сделать много работы, чтобы понять, почему «Ред Булл» и «Феррари» оказались на шаг впереди.
Я не могу сказать, что они сделали что-то исключительное, просто мы не так конкурентоспособны, как хотели бы. «Феррари» и «Ред Булл» на своём месте, а мы просто отстаём.
У нас проблемы. Болид сильно подпрыгивает и не попадает в рабочее окно. Команда много работает и пытается найти решение. Пока его нет, но это не значит, что мы не решим эту проблему в течение сезона. Нас ждёт долгий путь», — приводит слова Расселла GPFans.
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