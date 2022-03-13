Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер высказался о втором результате по итогам заключительного дня тестов Формулы-1

Мик Шумахер высказался о втором результате по итогам заключительного дня тестов Формулы-1
Комментарии

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал своё выступление на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. По итогам заключительного тестового Мик стал вторым.

«Подводя итог, можно констатировать, что мы, и это очевидно, ездили не так много, как хотелось бы. Конечно, многое зависело от того, будем мы быстры или нет. Так вот положительный момент, о котором уже можно говорить — мы показали хорошую скорость.

В нашем распоряжении отменный болид. В общем, у нас есть то, с чем можно работать, чтобы каждый в итоге мог быть по-настоящему счастлив и гордиться собой. Теперь мы должны быть в состоянии направить всё это в нужное русло. Признаюсь, с большим нетерпением жду того, что будет в этом году», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

Новость по теме
Мик Шумахер показал второе время по итогам заключительного дня тестов Формулы-1 в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022