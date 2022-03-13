Главный гоночный инженер «Мерседеса»: нам нужен темп

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мыслями о выступлении команды на вторых предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.
«У нас выдался напряжённый денёк, но так всегда и бывает в последний день тестирования. Программа была такой же, как и вчера, но Льюис работал утром, а Джордж — днём, использовав меньшее количество топлива и более мягкие шины. Обе сессии были весьма поучительными, мы добились небольшого прогресса в вопросе подпрыгивания. Кроме того, мы здорово поработали с настройками.
Впереди еще много работы. Могу сказать, что мы получили много хороших данных, так что, надеюсь, сможем немного лучше разобраться в проблемах в ближайшие несколько дней.
С точки зрения надёжности и шасси, и силовой агрегат работали без проблем. Судить о машине с точки зрения производительности не так просто, мы с трудом проехали первые круги на более жёстких шинах, но на более мягкой резине это получалось у нас легче. Такое ощущение, что нам нужно найти немного темпа, если мы хотим бороться за победу в первой гонке, но мы учимся, развиваемся и делаем это с хорошей скоростью. Поэтому просто будем продолжать это делать, и посмотрим, что получится», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».
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