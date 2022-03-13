Брандл выразил мнение, что борьба между Леклером и Сайнсом может стать очень напряжённой
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Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл выразил мнение, что борьба между двумя гонщиками «Феррари», Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером, может получиться очень острой в новом сезоне Формулы-1.
«Если «Феррари» будет в состоянии бороться за победы, то наблюдать за Леклером и Сайнсом будет очень увлекательно. Мы видели их в прошлом году, но если в этом каждый из них поймёт, что у него будет шанс на победы в гонках или чемпионате, то будет всеми силами стараться выиграть конкуренцию у другого», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.
Ранее ожиданиями от нового сезона Формулы-1 поделился руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто, подчеркнув, что не верит разговорам о том, что итальянской команда является фаворитом.
Новость по темеБинотто: не верю слухам о том, что мы являемся фаворитами
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