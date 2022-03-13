Ландо Норрис — о проблемах «Макларена»: вопрос в том, есть ли у нас решение?
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о выступлении команды в новом сезоне Формулы-1. Во время предсезонных тестов британский гоночный коллектив столкнулся с рядом проблем, в частности, проблем с тормозами.
«Мы знаем, в чём заключаются наши проблемы. Вопрос в том, есть ли у нас идеальное решение? Это то, в чём мы пока не уверены. Сейчас все в команде прилагают усилия, чтобы преодолеть возникшие трудности. Это будет сделать непросто. Потребуется проделать много работы и затратить уйму времени. Главное, подойти в хорошем состоянии к первому этапу сезона. Конечно, проблемы время от времени возникают у всех. У многих они были и в предыдущие годы», — приводит слова Норриса издание GPFans.
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