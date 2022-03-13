Экс-пилот Формулы-1 назвал главного фаворита нового сезона
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Экс-пилоты Формулы-1, а ныне эксперты Мартин Брандл и Энтони Дэвидсон выразили мнение, что австрийская команда «Ред Булл» смотрелась лучше всех в ходе предсезонных тестов «Королевских гонок», в том числе итальянского гоночного коллектива «Феррари», который изначально впечатлил очень многих.
«Ред Булл» в моём представлении стал явным фаворитом. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что их аэродинамический пакет сыграет важную роль. Те обновления, которые они внесли в автомобиль, внезапно сделали его лучше», — приводит слова Брандла Sky Sports.
Схожего мнения придерживается и Дэвидсон:
«Они что-то нашли, и теперь машина выглядит на трассе очень хорошо».
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