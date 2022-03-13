Сайнс: типичный Хэмилтон. И почему многие продолжают попадать в одну и ту же ловушку?

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о словах гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон заявил, что в его представлении именно итальянский гоночный коллектив является одним из главных претендентов на победу в новом сезоне Формулы-1.



«Это типичный «Мерседес», типичный Льюис, для меня ничего нового. Все впечатлены точно так же, как были впечатлены в 2017, 2018 и 2019 годах. Между тем нам всем прекрасно известно, что тесты ничего не значат, поэтому я не понимаю, почему многие продолжают попадать в одну и ту же ловушку, причём из года в год, пытаясь слишком много анализировать предсезонные тесты. Не понимаю, почему так происходит.



Мы просто продолжаем готовиться, при этом сами не знаем, в чём сильнее, а в чём слабее других. Но могу сказать, что мы голодны как никогда, потому что мы пережили несколько очень трудных лет. Сейчас «Феррари» хочет побеждать, мы намерены вернуть её на вершину», — приводит слова Сайнса GPFans.

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